Milan oggi in campo. Domani riposo

MILANO – Sul sito ufficiale del club rossonero, acmilan.com, è stato pubblicato il report dell’allenamento dei ragazzi di Pioli dopo il pareggio di ieri contro il Sassuolo per 0 a 0.

“Primo allenamento settimanale a Milanello, questa mattina, in vista della prossima gara di campionato che vedrà i rossoneri affrontare l’Atalanta a Bergamo – domenica 22 dicembre alle 12.30 – per l’ultimo impegno del 2019.

IL REPORT

Squadra pronta in palestra alle 11.00 dove ha iniziato il lavoro con l’attivazione muscolare, per poi dividersi in due gruppi: il primo, formato dai giocatori impiegati in Milan-Sassuolo, ha proseguito il defaticante in palestra; il secondo, invece, è uscito sul campo rialzato per disputare un test amichevole di tre tempi da venti minuti ciascuno contro l’Under 18 rossonera: 7-0 il risultato finale grazie alle doppiette di Caldara e Leão e le reti firmate da Rebić, Castillejo e Calabria.

MARTEDÌ 17 DICEMBRE

Per martedì 17 la squadra godrà di una giornata di riposo, riprendendo ad allenarsi nel pomeriggio mercoledì 18.”