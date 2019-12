Milan occhi su un terzino “sconosciuto”

MILANO – Il Milan sta studiando una soluzione per la fascia destra, visto come Calabria e Conti non siano delle sicurezze. Calabria dopo aver collezionando una serie brutte prestazioni è finito in panchina e nel mirino dei tifosi. Conti invece ancora non è tornato ai livello di Bergamo dopo i molti infortuni che lo hanno colpito da quando veste la maglia rossonera. Uno dei due, più presumibilmente il primo, potrebbe salutare ma l’idea di poter registrare una plusvalenze non lascia sicuro del posto l’ex giocatore della Dea. Il trio di mercato rossonero è quindi alla ricerca di un nuovo terzino da affidare a Stefano Pioli. Nei giorni scorsi si era pensato a Celik del Lille, ma secondo il portale “90min.com“c’è un nome a sorpresa: quello di Jayden Bogle. Un nome che nel calcio che conta è ancora poco conosciuto. Il perfetto sconosciuto è un classe 2000 del Derby County, club della Premiership, già nel giro della Nazionale Under 20. Che sia lui la soluzione alla fascia destra del Milan?