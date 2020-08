Milan, occhi su De Paul: contropartite tecniche per convincere l’Udinese

MILANO – Sono anni ormai che Rodrigo De Paul gode dell’interesse dei principali club italiani e questa potrebbe essere l’estate giusta per il suo salto di qualità. Il centrocampista argentino, nonostante abbia ancora un contratto di 4 anni con l’Udinese, vuole competere per obiettivi ben più importanti della salvezza e l’ipotesi della sua cessione sta diventando sempre più concreta. Tra le squadre interessate c’è anche il Milan che, stando a calciomercato.com, starebbe pensando di inserire una o più contropartite tecniche per convincere l’Udinese. Tra i giocatori graditi alla società friulana ci sono Rade Krunic, Matteo Gabbia e Tommaso Pobega.

