Milan, nuova iniziativa benefica: i dettagli

MILANO – Il Milan, in collaborazione con Roc Nation, azienda leader nell’intrattenimento globale, ha dato vita ad un evento benefico dal titolo ‘From Milan With Love’, che si svolgerà domani sera alle 21, su internet. Lo scopo è omaggiare chi sta lottando in prima fila contro il Covid-19, raccogliendo fondi da devolvere a Fondazione Milan. Sarà infatti possibile effettuare delle donazioni in diretta attraverso la pagina ‘From Milan With Love’ e la pagina Facebook ‘AC Milan’. L’evento, che prevede l’esibizione di musicisti di fama internazionale, durerà circa un’ora e verrà trasmesso sui profili social del club rossonero. A tal proposito, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha voluto esprimere la propria soddisfazione.

LE SUE PAROLE – “Sono immensamente orgoglioso del fatto che il Milan e Roc Nation abbiano creato questo evento per dire grazie a tutti quelli che a Milano, in Italia e nel mondo sono in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Questa crisi ha causato difficoltà senza precedenti per tutti noi, ma il contributo che questi preziosi professionisti hanno dato è esemplare, stimolante e non sarà mai dimenticato. La partecipazione di una tale straordinaria gamma di talenti al nostro evento è un giusto tributo a tutti questi eroi moderni e spero che contribuirà a diffondere un messaggio di speranza e ottimismo in questo periodo così difficile”.

