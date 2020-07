Milan, numeri da sballo nel girone di ritorno

MILANO – Mancano appena cinque giornate al termine del campionato 2019/2020 e il Milan è in piena lotta per il quinto posto in classifica, il quale garantirebbe l’accesso alla prossima Europa League senza passare dai preliminari. Il rendimento dei rossoneri, da quando è ricominciata la stagione dopo la pausa per il Covid, è diventato straordinario. Non è un caso che la squadra di Pioli sia la quarta ad aver conquistato più punti (28) in questo girone di ritorno, così come il Sassuolo. Meglio hanno fatto soltanto Atalanta (35), Juventus (29) e Napoli (29). Inoltre, nelle ultime sette partite il Diavolo ha ottenuto la bellezza di diciassette punti su ventuno a disposizione, senza mai perdere.

