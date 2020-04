Milan, numeri da incubo in attacco: mai così male nell’era dei tre punti

MILANO – La scarsa vena realizzativa di questo Milan si è palesata fin dall’inizio del campionato. Nel corso della stagione il Diavolo ha sempre faticato a trovare la via del gol e, nonostante il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a gennaio e l’esplosione di Ante Rebic, i numeri del reparto offensivo sono a dir poco inquietanti. Nelle ventisei partite disputate, prima della sospensione a causa del virus, il Milan ha segnato appena ventotto reti. Per la squadra rossonera è il peggior dato nell’era dei tre punti.

