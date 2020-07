Milan, niente Upamecano. Il francese rinnova con il Lipsia

Ma attenzione perché in queste ore è arrivata un’altra pesantissima notizia in casa rossonera. Ci siamo, è il momento della verità: dentro o fuori, arriva l’ultimatum per chiudere l’affare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live