Milan, niente Matic: rinnovo ufficiale col Manchester

MILANO – Per alcuni mesi Nemanja Matic è stato accostato al Milan in ottica calciomercato. Il centrocampista serbo era in scadenza col Manchester United e il rinnovo si stava facendo sempre più difficile. Per il club rossonero era però più una suggestione che un obiettivo concreto, tanto che non risultano trattative con l’agente del giocatore. Tuttavia la suggestione si è definitivamente spenta oggi: il Manchester è riuscito infatti a convincere Matic a firmare un rinnovo contrattuale fino al 2023. La società inglese lo ha annunciato tramite i propri canali social.