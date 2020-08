Milan, Lucas Paquetà spegne 23 candeline

MILANO – Finora, con la maglia rossonera, non ha certo fornito il rendimento che in molti si aspettavano: Lucas Paquetà, arrivato al Milan nel gennaio 2019 per circa 35 milioni di euro, è tuttora un oggetto misterioso. Gattuso, Giampaolo e Pioli: tre allenatori con cui non è riuscito a trovare né una precisa collocazione tattica, né un alto minutaggio, tanto da essere diventato col tempo una riserva a tutti gli effetti. Non a caso la società lo ha inserito nella lista dei cedibili. Tuttavia, l’età resta dalla parte del centrocampista brasiliano, che oggi compie 23 anni: c’è ancora tempo per mettersi in luce nel calcio dei grandi.