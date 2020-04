Milan, Lucas Paquetà rientrato in Italia

MILANO – In vista della possibile ripresa degli allenamenti, per la cui data occorre ancora aspettare qualche giorno (ma resta ancora viva l’ipotesi del 4 maggio), il Milan ha chiesto, ai giocatori tornati nelle rispettive Nazioni all’inizio del periodo di quarantena, di fare rientro in Italia. Proprio oggi è rientrato Lucas Paquetà il quale, tramite una storia su Instagram, ha anche pubblicato una foto di Milano scattata da casa sua. Rimangono ancora all’estero, invece, Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié. Il primo è in Svezia e sta aspettando che venga ufficializzato il giorno della ripresa degli allenamenti prima di tornare in Italia. Il secondo è invece bloccato in Costa d’Avorio e non è ancora riuscito a trovare dei voli che potessero riportarlo nel nostro Paese.

