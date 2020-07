Milan, le condizioni di Romagnoli e Conti

MILANO – Nonostante la fondamentale vittoria ottenuta ieri sul campo del Sassuolo, ci sono alcune note negative per il Milan in vista della prossima partita: gli infortuni di Alessio Romagnoli e Andrea Conti, oltre alle squalifiche di Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Tutti e quattro salteranno la sfida delicatissima di venerdì con l’Atalanta. Per il capitano la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro, mentre per il terzino destro fortunatamente non ci sono lesioni, ma è quasi impossibile che riesca a recuperare per tornare in campo già dopodomani.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live