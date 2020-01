Milan le condizioni di chi è rimasto a casa

MILANO – Per la sfida di domani Stefano Pioli dovrà rinunciare a quattro pedine. Oltre a Borini fuori per scelta tecnica il tecnico rossonero non potrà contare su Ricardo Rodriguez, Rebic e Lucas Biglia. Lo svizzero, che con l’exploit di Theo Hernandez è diventato la seconda scelta sulla fascia sinistra, ha un piccolo risentimento nella inguinale. Il croato invece soffre di lombagia. L’ex Lazio invece ha subìto una lesione al bicipite femorale.

