Milan, l’Atalanta è diventata un tabù: la vittoria a San Siro manca dal 2014

MILANO – Domani sera si affronteranno a San Siro le due squadre più in forma del campionato italiano: Milan e Atalanta, reduci da risultati entusiasmanti che le vedono entrambe imbattute da quando, a giugno, è ripartita la stagione. La Dea, conquistata la partecipazione alla prossima Champions, sta cercando di piazzarsi al secondo posto mentre il Diavolo punta alla quinta posizione, la quale garantirebbe l’accesso all’Europa League senza passare dai preliminari. Per il Milan, però, l’Atalanta è diventata una sorta di tabù: l’ultima vittoria a San Siro risale infatti a sei anni e mezzo fa quando, il 6 gennaio 2014, i rossoneri si imposero per 3-0 con doppietta di Kakà e gol di Cristante.

