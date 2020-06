Milan, la curva omaggia Pierino Prati

MILANO – “La notte di Madrid ti ha reso immortale. Ciao Pierino, leggenda rossonera”. Questo è lo striscione realizzato dai tifosi rossoneri per ricordare Pierino Prati, scomparso all’età di 73 anni lo scorso 22 giugno. L’ex rossonero fu il primo giocatore a realizzare una tripletta in una finale di Coppa nel Campioni del 1969 contro l’Ajax di Cruijff. Nella sua carriera il giocatore ha indossato anche la maglia della Roma, avversario odierno dei rossoneri: per questo motivo oggi verrà commemorato durante la partita.