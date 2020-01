Milan, Kobe Bryant morto in un incidente aereo: “Se mi tagliassero il braccio sinistro, sanguinerei rossonero…”

MILANO – La tragedia ha dell’incredibile e si è consumata solo pochi minuti fa. Secondo quanto riportato infatti dall’emittente TMZ, ed ora confermata anche da ABS. ESPN e Fox News, l’ex campione di basket Kobe Bryant è appena morto in un incidente aereo. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. Il cestista era un famoso tifoso rossonero. Intervistato a proposito dello sport a Los Angeles, Kobe Bryant ha ribadito le sue due grandi passioni: “Ho sempre tifato per il Milan: se mi tagliassero il braccio sinistro, sanguinerei rossonero. Da quello destro, invece, esce il gialloviola dei Lakers”. Anche il Milan si è unito al cordoglio, pubblicando subito un post sul proprio profilo ufficiale Twitter.