Milan-Juventus – La lista dei convocati bianconeri, per il match di domani

MILANO – Alla vigilia di Milan-Juventus, match della semifinale d’andata di Coppa Italia, che si disputerà a San Siro, arriva la lista dei convocati bianconeri. Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Bernardeschi per la partita con il Diavolo, ma ritrova Danilo. Sono 21 i giocatori chiamati dalla Vecchia Signora a giocarsi il primo pezzo di semifinale e molto probabilmente il tecnico dei bianconeri opterà per un leggero turnover, rispetto agli undici scesi in campo la Bentegodi, contro l’Hellas Verona.

Ecco la lista, dei convocati, diramata poco fa dl sito ufficiale della Juventus.

Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Coccolo, Wesley, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Olivieri

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live