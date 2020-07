Milan-Juventus – I tifosi scelgono il migliore in campo tra i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN-JUVENTUS

MILANO – Milan-Juventus è stata consegnata agli archivi, i rossoneri hanno strappato un’incredibile vittoria, arrivata in rimonta grazie al carattere messo in campo. Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha inoltre fatto sapere chi è stato eletto come migliore in campo nella gara di San Siro. Ecco di chi si tratta.

Tratto da acmilan.com:

Ancora tu! Tre giorni dopo Lazio-Milan, è ancora Franck Kessie ad aggiudicarsi la palma di migliore in campo. Contro la Juventus, a San Siro, l’ivoriano ha sfoderato un’altra prestazione totale, a tutto campo, fondamentale per il successo rossonero. Una notte impreziosita dal gol del 2-2, di qualità e caparbietà, ritrovando un gol su azione che a San Siro gli mancava dall’agosto 2018. La sua 14° marcatura con la maglia rossonera, tutte in Serie A, tutte con una particolarità: quando segna Franck, il Milan non perde mai. MVP con oltre il 40% delle preferenze, grazie a un match fatto di 60 passaggi positivi, 8 palle recuperate, 100% di dribbling positivi e 80 palloni giocati, più di ogni altro giocatore sceso in campo. Partita maiuscola, Kessie è sempre più dominante e sempre più centrale in questo Milan. Non per niente, è di nuovo il più votato dai tifosi rossoneri. Avanti Franck, avanti Milan!

