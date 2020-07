Milan-Juventus, ecco chi arbitrerà

MILANO – Domani sera il Milan tornerà in campo dopo l’esaltante vittoria ottenuta all’Olimpico. In programma un’altra delicatissima sfida: a San Siro arriverà la Juventus, per la trentunesima giornata di campionato. L’incontro verrà diretto dall’arbitro Marco Guida, della Sezione di Torre Annunziata. Carbone e Longo saranno gli assistenti, mentre La Penna il quarto uomo. Giacomelli al Var, Meli all’Avar.

