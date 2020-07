Milan-Juventus: Dottor Jekyll e mister Hyde, che partita dei rossoneri!

ULTIME NOTIZIE MILAN-JUVENTUS

MILANO – Una prova come questa da parte del Milan non l’avevamo ancora vista quest’anno. I rossoneri affrontano la prima della classe, in un buonissimo momento di forma, ma un capolavoro di Rabiot ad inizio secondo tempo sembra indirizzare la partita verso una determinata strada.

Tanto che pochi minuti dopo Cristiano Ronaldo approfitta di un pasticcio clamoroso della coppia Kjaer-Romagnoli e timbra il cartellino. Milan-Juventus sembrava essere “in ghiaccio” per i bianconeri, poi però è uscito il carattere e l’orgoglio dei rossoneri. Il diavolo prima accorcia le distanze con Ibrahimovic, dal dischetto, e poi segna il pareggio, con lo svedese che invita Kessie a rimettere tutto in discussione e l’ivoriano non sbaglia. Un minuto dopo Leao, appena entrato dalla panchina, regala il vantaggio ai suoi. Poi ci pensa Rebic a chiudere i conti. Undicesima rete in campionato del croato che ormai non è più una sorpresa.

Una prova da Dottor Jekyll e Mister Hyde per il Milan, che soffre incredibilmente come torna in campo, all’inizio del secondo tempo e commette errore grossolani. Theo Hernandez sbaglia tutto quello che poteva sbagliare su Rabiot, così come i due centrali macchiano una buonissima prova,soprattutto Kjaer, che le ha prese tutte di testa. Una prova da Una prova da Dottor Jekyll e Mister Hyde per il Milan, perché sotto di due goal, quando tutto sembrava ormai fatto, con la Juventus pronta alla fuga probabilmente definitiva in campionato, arriva la reazione di carattere degli uomini di Stefano Pioli. Il rigore concesso al Milan influisce molto sulla partita, ma l’impressione è che i rossoneri l’avrebbero comunque ribaltata. ne avevano di più, vogliono assolutamente l’Europa. E in quest’ottica va letto anche il prodigio di Donnarumma su Rugani, sugli sviluppi di un corner. Un intervento che blinda il risultato e fa sognare i tifosi. La conclusione è per Stefano Pioli. Nonostante le voci di questi giorni su Rangnick, lui continua a lavorare. Ha trasformato la squadra e di questo gli va dato atto e bisogna ringraziarlo. Perché questo finale di stagione era davvero insperato. Ma attenzione perché, proprio dopo la straordinaria vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato in casa rossonera: Gazidis pronto a sbloccare il colpaccio! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

