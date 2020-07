MILANO – Anche Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, è intervenuto sui social per commentare la vittoria ottenuta ai danni della Juventus per 4-2 a San Siro. Con un post su Instagram il francese ha manifestato la propria felicità: “Lottando sempre fino alla fine…chi la dura la vince…FORZA MILAN!!!!”.

QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...