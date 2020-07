MILANO – Tramite il proprio profilo Instagram, Andrea Conti, terzino destro rossonero, ha commentato il successo in rimonta contro la Juventus: “Una partita incredibile che racconta tutto. Racconta la nostra voglia, il nostro gruppo, la nostra mentalità. Racconta di una vittoria in cui abbiamo creduto sempre, anche quando eravamo sotto. Ora continuiamo così”.

QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...