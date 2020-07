Milan-Juve 4-2, spunta il “like” di Szoboszlai…

MILANO – Il Milan continua a ricevere segnali di gradimento da parte di Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo in cima alla lista dei desideri proprio del club rossonero, il quale vorrebbe acquistarlo nel prossimo mercato di settembre. L’interesse sembra essere reciproco, dato che tramite i social l’ungherese più volte ha messo “mi piace” ad alcuni post di Rafael Leao. Questa volta, Szoboszlai ha messo il proprio “like” ad un post della pagina “433” in cui si celebra la vittoria del Milan contro la Juventus.