Milan, incontro con l’agente di Calhanoglu dopo Ferragosto

MILANO – Una delle priorità in casa Milan è trovare il prima possibile un accordo con Hakan Calhanoglu, per rinnovare l’attuale contratto in scadenza la prossima estate. Il fantasista turco è stato uno dei principali protagonisti dello scoppiettante finale di stagione della squadra rossonera, rimasta imbattuta nelle ultime dodici partite di campionato (nove vittorie e tre pareggi). Stando a ciò che riferisce SportMediaset, dopo Ferragosto l’agente di Calhanoglu si recherà a Milano per discutere con la dirigenza meneghina e provare a raggiungere l’intesa sul prolungamento.

