Milan in pressing su Milenkovic: ecco il nodo clausola

MILANO – Il Milan continua il pressing sul giovane difensore della Fiorentina, Milenkovic, che ha un contratto fino al 2022. La Fiorentina, come riporta La Gazzetta dello Sport, spinge per il rinnovo ed è disposta anche ad accettare l'inserimento di una clausola rescissoria abbordabile a partire dal 2023.

