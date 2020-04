Milan, il sogno Icardi non è svanito. Zanetti: “Un suo ritorno all’Inter? Non credo…”

MILANO – Con il sempre più probabile addio di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sogna di ingaggiare un centravanti di spessore internazionale per la prossima stagione. La grande suggestione porta al nome di Mauro Icardi, in prestito al Psg ma ancora di proprietà dell’Inter. Il club parigino sembra intenzionato a riscattarlo, ma ritiene eccessivi i 70 milioni pattuiti con i nerazzurri e spinge per ottenere uno sconto. Il Milan è molto interessato all’argentino e sarebbe pronto ad inserirsi nell’affare qualora Psg ed Inter non trovassero un accordo per il riscatto.

Dal canto suo Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha ribadito ai microfoni di ESPN la volontà di cedere l’attaccante classe ’93: “In questo momento non stiamo parlando di calciomercato, la cosa più importante è la salute. Se Icardi tornerà? Non lo so, non credo. Avremo tempo per pensarci, ma il suo ritorno mi sembra complicato”.

