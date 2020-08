Milan, il mercato porterà almeno due rinforzi in difesa

MILANO – La stagione del Milan è finita e la dirigenza è al lavoro per studiare le mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le certezze è che dal mercato arriveranno un centrale e un terzino destro. Per il ruolo di centrale piace molto il viola Nikola Milenkovic, mentre per quello di terzino i nomi sono tre nomi che piacciono alla dirigenza di via Aldo Rossi: Serge Aurier del Tottenham, Denzel Dumfries del Psv Eindhoven ed Emerson Royal del Barcellona.

