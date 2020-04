Milan, Ibrahimovic torna ad allenarsi in campo

MILANO – Zlatan Ibrahimovic torna ad allenarsi in campo. L’attaccante del Milan è in patria, in Svezia, e si sta allenando nel centro sportivo dell’Hammarby, club di cui è diventato recentemente co-proprietario. Il club svedese ha messo a disposizione dei suoi tesserati i propri campi per allenarsi e, a partire da lunedì prossimo, i calciatori dell’Hammarby torneranno a lavorare in gruppo. Jesper Jansson, direttore sportivo della società svedese, ha dichiarato che “Ibrahimovic aveva voglia di tornare a toccare la palla e da noi è sempre il benvenuto. Se vorrà allenarsi ancora potrà farlo, ma resta da capire cosa accadrà nei prossimi giorni”.

