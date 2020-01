Milan i precedenti con Massa

MILANO – Domani pomeriggio il Milan affronterà la Sampdoria di Claudio Ranieri. Una partita molto importante nella quale Zlatan Ibrahimovic potrebbe a vestire in una partita ufficiale la maglia rossonera. Ad arbitrare il match sarà il fischietto Davide Massa, che in passato ha incontrato il club di via Aldo Rossi 10 volte. Per quattro volte il Milan è uscito con il bottino pieno, per tre volte con un pareggio e altrettante con una sconfitta. In queste partite il fischietto ligure ha espulso 2 rossonere e ammoniti 25.

