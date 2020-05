Milan, i giocatori si schierano con Maldini e spingono per la sua permanenza

MILANO – Il Milan si prepara per l’arrivo di Ralf Rangnick ma, al tempo stesso, Paolo Maldini si appresta a fare le valigie. Con la presenza del tedesco, infatti, il potere decisionale dell’attuale direttore tecnico verrebbe probabilmente ridotto e l’addio, in quel caso, diventerebbe inevitabile. Maldini ha infatti lasciato ampiamente capire di non esser disposto a restare senza la possibilità di dare un contributo diretto alla costruzione del nuovo Milan. La convivenza di Rangnick e Maldini nello stesso club appare quindi molto complicata.

Tuttavia, stando a ciò che riferisce il quotidiano Tuttosport, lo spogliatoio rossonero si è stretto attorno a Maldini. Quest’ultimo gode infatti di stima e fiducia da parte dei calciatori, ai quali ha dimostrato grande sostegno anche durante l’ultimo difficile periodo di quarantena. La squadra, dunque, sta con Maldini e rema a favore della sua permanenza. Spetterà quindi alla società cercare di convincerlo a restare, garantendogli che la sua figura dirigenziale non perderà di peso e importanza nonostante l’arrivo di Rangnick.

