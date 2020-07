Milan, i dettagli del nuovo contratto di Stefano Pioli

MILANO – Va avanti la controversa storia tra Stefano Pioli e il Milan. Il tecnico emiliano, che già da parecchi mesi sembrava destinato all’esonero a fine stagione per lasciare il posto a Ralf Rangnick, è stato inaspettatamente confermato dalla società rossonera. Nella giornata di ieri è stato firmato il nuovo contratto che ha ufficializzato il rinnovo: come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’accordo scadrà il 30 giugno 2022 e Pioli guadagnerà 2 milioni netti a stagione, con un bonus di 500.000 euro qualora ottenesse la qualificazione alla Champions League.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...