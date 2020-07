Milan, giorni decisivi per il quadro dirigenziale: Maldini resta?

MILANO – Ha stravolto tutti gli iniziali piani societari la decisione di confermare Stefano Pioli in panchina, facendo sfumare la trattativa portata avanti per mesi con Ralf Rangnick. Con l’eventuale arrivo del tedesco sarebbe stato certo l’addio di Paolo Maldini, mentre ora le carte potrebbero rimescolarsi. La permanenza del direttore tecnico non è più così improbabile, anche se i rapporti con l’amministratore delegato Ivan Gazidis non sono certo idilliaci. Stando a ciò che riferisce Sky Sport, Maldini si è preso qualche giorno di tempo per decidere se restare o meno. Anche il futuro del direttore sportivo Frederic Massara è tutto da scrivere: in caso di partenza di Maldini, pure lui farebbe le valigie.

