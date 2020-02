Milan-Genoa – Sei goal ai rossoblù, negli ultimi tre incroci con il Grifone

ULTIME NOTIZIE MILAN-GENOA

MILANO – Milan-Genoa aprirà la domenica calcistica della ventiseiesima giornata di Serie A. Il match si disputerà a San Siro alle ore 12:30. Negli ultimi tre incroci tra le due squadre i rossoneri hanno sempre segnato due reti ai rossoblù, portando così il proprio “bottino” a sei goal contro gli avversarsi della prossima giornata. Nelle ultime tre partite il Diavolo si è imposto per 2-1, il 31-10-2018, 0-2, il 21-01-2019, e 1-2, il 05-10-2019. La squadra di Stefano Pioli spera di replicare questi risultati in modo da continuare a rincorrere un posto valido per la qualificazione alla prossima Europa League.

