Milan, fiducia a Calabria. Massara: “Non è sul mercato”

MILANO – Davide Calabria non è sul mercato: parola di Frederic Massara. Nonostante sembrasse quasi certa la partenza del terzino destro, il direttore sportivo rossonero ha precisato come la società abbia fiducia in lui e non lo consideri tra i cedibili: “E’ un prodotto del nostro vivaio, che ha fatto molto bene in questi anni. Ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, per noi è una garanzia e puntiamo su di lui, quindi non lo riteniamo sul mercato”.

