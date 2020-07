MILANO – Rinforzo per il Milan Femminile di Maurizio Ganz. La società rossonera ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante inglese Natasha Dowie, classe 1988. Il Milan lo ha annunciato tramite i propri canali social e la calciatrice andrà a rimpolpare il reparto offensivo della squadra rossonera per la prossima stagione.

