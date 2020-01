Milan Femminile – Il pari tra Roma e Fiorentina fa sognare

MILANO – Il Milan Femminile è stata spettatrice interessata del match della Serie A Femminile tra Roma e Fiorentina, finito per 2 a 2. Le ragazze di Ganz, che ieri hanno battuto l’Orobica, hanno guadagnato due punti sulle viola portandosi a -3 dal secondo posto occupato proprio dalle toscane. In settimana il Milan Femminile recupererà la partita conto la Pink Bari. Un’occasione ghiotta per agganciare la Fiorentina al secondo posto. Ecco la classifica:

1. Juventus Woman 37

2. Fiorentina 29

3. Milan 26 (una gara in meno)

4. Roma 25