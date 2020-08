Milan Femminile, goleada in amichevole contro l’Ajax

MILANO – Allo Sportpark De Toekomst di Amsterdam è andato in scena l’esordio stagionale del Milan Femminile che, in amichevole, ha travolto l’Ajax per 5-0, grazie alla tripletta di Natasha Dowie e alle reti di Valentina Giacinti e Kulis. Mister Ganz ha dato spazio anche alle nuove arrivate e, dopo un lungo infortunio, è tornata a calcare il campo anche Rizza. Il 23 agosto la squadra rossonera farà il proprio debutto nel campionato 2020/2021 contro la Florentia.

