Milan, fattore Rebic: il croato è (quasi) sempre decisivo

MILANO – Una seconda parte di stagione da urlo. Ante Rebic sembra essere rinato da gennaio: nel 2020 ha infatti iniziato a segnare a ripetizione, fornendo prestazioni determinanti. Il suo bottino è di nove reti nelle ultime undici gare di campionato: quando segna lui, il Milan quasi sempre vince. E’ accaduto contro Udinese, Brescia, Torino, Lecce, Roma e Lazio. A Firenze è arrivato un pareggio, mentre in una sola occasione il gol di Rebic non ha portato punti: nel derby di ritorno contro l’Inter, perso dai rossoneri in rimonta per 4-2.

RISCATTO – Il Milan, che può tenere Rebic in prestito per un’altra stagione, si è convinto a riscattarlo già al termine di questa. Il problema, tuttavia, è che con l’Eintracht Francoforte non è stato fissato un prezzo per il riscatto, quindi il club tedesco sta giocando al rialzo e chiede non meno di 40 milioni di euro per cedere l’attaccante classe ’93 a titolo definitivo. Inoltre, il 50% della somma dell’affare andrà versato nelle casse della Fiorentina, motivo ulteriore per cui l’Eintracht sta provando ad aumentare sempre di più il prezzo.

