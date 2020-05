Milan F, Giacinti: “Speriamo che il campionato riprenda, vogliamo la Champions”

MILANO – In occasione di una diretta Instagram con Christian Vieri, Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, ha parlato del grande desiderio di tornare in campo: “Ci stiamo allenando ognuna a casa propria, ma fra un po’ ci richiameranno per tornare ad allenarci in campo, anche se non abbiamo ancora date certe. Spero che il campionato riprenda, anche perché siamo seconde a pari punti con la Fiorentina ma se sospendessero la stagione andrebbero loro in Champions League. Anche con la Nazionale è tutto fermo e aspettiamo di sapere quando giocheremo le gare di qualificazione per l’Europeo in Inghilterra nel 2022”.

