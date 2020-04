Milan F, Giacinti: “Ganz fondamentale nel mio percorso di crescita”

MILANO – Durante un’intervista concessa tramite Instagram a Carlo Pellegatti, Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, ha parlato di Maurizio Ganz, allenatore della squadra rossonera: “Il mister riesce a trasmettere grinta e voglia di non mollare mai. Poi lui dà tanta fiducia e questo è fondamentale per tutte. Essendo stato calciatore ci capisce ancora di più, ed essendo stato un grande centravanti mi ha saputo dare tanti consigli utilissimi, anche su come non finire in fuorigioco. Le parole di Gazidis? Sono state fondamentali. Ci ha dato un messaggio importante e noi ragazze ci siamo sentite valorizzate. Ho avuto modo di parlare con lui e so che crede molto nel calcio femminile”.

