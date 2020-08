Milan F, Ganz: “Prestazione sottotono, ma teniamoci questi 3 punti”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero, Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha commentato l’esordio nel campionato 2020/2021, vinto contro la Florentia San Gimignano per 1-0: “La prestazione non è stata brillantissima, si è visto un gioco abbastanza lento, delle imprecisioni, degli stop sbagliati, tante conclusioni errate e occasioni sciupate, alcune clamorose. Dobbiamo essere capaci di giocare meglio e assieme, perché mi sembrava che ognuna giocasse per i fatti propri. Ci sono ancora tante cose da migliorare, anche se la prima partita della stagione è sempre la più difficile. Teniamoci stretti questi tre punti, che vanno bene per la classifica”.

