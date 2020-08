Milan F, Agard: “Importante vincere al debutto”

MILANO – Intervistata da Milan Tv, Laura Agard, nuova calciatrice rossonera, si è espressa sulla vittoria di misura ottenuta ai danni della Florentia San Gimignano nella prima partita della stagione: “Abbiamo stretto i denti per conquistare questi tre punti. E’ stato importante vincere al debutto e non subire gol contro un buon avversario. Ogni anno ci sono squadre considerate sulla carta piccole, ma con cui non è facile vincere. Dobbiamo continuare a lavorare per crescere sotto tanti aspetti. Stadio vuoto? E’ strano non avere spettatori, ma vedere la dirigenza in tribuna ci ha dato uno stimolo ulteriore”.

