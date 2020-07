Milan-Emirates, rinnovo fino al 2023: “Siamo entusiasti”

MILANO – Il Milan ed Emirates hanno rinnovato il loro accordo commerciale fino al 2023. Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer della società rossonera, ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Siamo entusiasti di annunciare il rinnovo di tre anni della nostra partnership con Emirates. Questo rinnovo è una testimonianza del valore che entrambe le parti hanno portato nel corso di questa pluriennale collaborazione. La partnership di questi due brand, di così forte visibilità internazionale, è straordinaria. Siamo felici di supportarli nel trasferire l’eccellenza e la qualità di Emirates in tutto il mondo. Dopo una pandemia, il nostro nuovo accordo con Emirates permette al club di ridefinire la propria strategia riguardo alle partnership, con maggiori possibilità di sponsorizzazioni e quindi un maggiore potenziale per altri partner commerciali”.

