Milan, ecco lo scenario in vista dei sorteggi di Europa League

MILANO – Nei primi due turni il Milan non avrà sicuramente problemi nel dover affrontare squadre blasonate. Possibile invece che per il terzo turno i rossoneri finiscano in un’urna svantaggiata, il che li costringerebbe ad affrontare una fra Tottenham o Wolverhampton, PSV Eindhoven, Sporting, Wolfsburg, Galatasaray, ecc… Ovviamente se alcuni di questi club dovessero fare un passo falso nei turni antecedenti ai playoff, i rossoneri potrebbero guadagnare posizioni ed assicurarsi lo slot più prestigioso.

Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra grandissima notizia in casa rossonera. Accordo raggiunto e fumata bianca vicina: si può chiudere nei prossimi giorni! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live