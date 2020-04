Milan e Fly Emirates, avanti insieme: trovato un nuovo accordo fino al 2022

MILANO – Rinnovo in vista in casa Milan. Non si tratta di un calciatore, bensì dello sponsor ‘Fly Emirates‘ presente sulle maglie rossonere. Stando a ciò che riferisce il quotidiano La Gazzetta dello Sport, sarebbe già stato trovato l’accordo per prolungare il contratto sino al 2022. La cifra economica riconosciuta al club meneghino sarà leggermente inferiore rispetto a quella attuale, ma la nuova intesa prevede la possibilità di ottenere dei bonus legati ai risultati in campo. Nei prossimi giorni arriverà l’annuncio ufficiale.

