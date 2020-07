Milan, Donnarumma: “Adesso stiamo dimostrando chi siamo davvero”

MILANO – Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “C’era la voglia di tornare a giocare e di stare insieme, riprendendo quello che avevamo perso. Avevamo voglia di riprenderci i punti persi per strada. Adesso stiamo dimostrando quanto valiamo e chi siamo davvero. Il mio sogno è quello di diventare il miglior portiere al mondo e vincere tanti titoli. Il primo è quello di diventare Campione del Mondo con l’Italia. In Nazionale stiamo bene insieme, siamo un bel gruppo. Peccato non ci sia stato l’Europeo”.

