Milan, domani torna Ibra. Ma nel suo futuro c’è…l’Hammarby

MILANO – Nella giornata di domani Zlatan Ibrahimovic tornerà a Milano con un aereo privato. L’attaccante ha trascorso le ultime settimane in Svezia, dove si è allenato nel centro sportivo dell’Hammarby, club di cui è co-proprietario. Una volta rientrato in Italia, Ibra dovrà rimanere in isolamento domiciliare per due settimane, dopodiché potrà ricominciare ad allenarsi a Milanello. Tuttavia, il suo contratto scadrà al termine della stagione e il rinnovo appare davvero molto difficile (diventerà praticamente impossibile se arriverà Rangnick). Non a caso, secondo ciò che riferisce ‘AFP’, Zlatan lascerà il Milan dopo la scadenza del contratto e, se non deciderà di ritirarsi, andrà probabilmente a chiudere la carriera proprio all’Hammarby.

