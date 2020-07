Milan, domani Castillejo in gruppo: possibile convocazione per venerdì

MILANO – Per la partita di venerdì sera contro l’Atalanta, il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori fondamentali: da Theo Hernandez a Bennacer, entrambi squalificati, agli infortunati Romagnoli e Conti. Inoltre anche Kjaer ha accusato ieri un problema muscolare, ma proverà a stringere i denti per scendere in campo. Tuttavia, come riferisce Sky Sport, una buona notizia giunge dalle condizioni di Samuel Castillejo: lo spagnolo tornerà ad allenarsi in gruppo domani e stanno aumentando notevolmente le possibilità che venga quantomeno convocato contro la Dea.

