Milan, deciso il futuro di Tommaso Pobega

MILANO – Tommaso Pobega sta impressionando tutti in questa stagione. Il classe ’99, di proprietà del Milan ma in prestito al Pordenone, si sta rendendo protagonista di un grande campionato di Serie B, nonostante il periodo di flessione della squadra friulana. Non a caso, stando a ciò che riferisce il quotidiano Tuttosport, il Milan si sarebbe già convinto a riportarlo alla base al termine della stagione. Pobega concluderà il campionato cadetto a Pordenone, per poi rientrare in rossonero ed essere inserito in Prima Squadra.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...