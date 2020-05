Milan, Daniele Massaro compie 59 anni

MILANO – Compie oggi 59 anni Daniele Massaro, grande ex centravanti del Milan e attuale Brand Ambassador del club. Con la maglia rossonera, vestita per otto stagioni, è stato allenato sia da Arrigo Sacchi che Fabio Capello, segnando 71 reti in oltre 300 presenze e vincendo la bellezza di quattro Scudetti, tre Supercoppe Italiane, due Champions League, tre Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. In bacheca ha anche un Mondiale, vinto con la Nazionale nel 1982, pur senza aver collezionato presenze.

