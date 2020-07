Milan-Calhanoglu, rinnovo in salita: il punto

MILANO – E’ indubbiamente uno degli uomini copertina di questo finale di stagione in casa rossonera: Hakan Calhanoglu, dalla ripresa del campionato, è diventato sempre più decisivo. Le azioni più importanti passano dai suoi piedi e, fra assist e gol, sta dando un enorme contributo alla squadra di Pioli. Il numero 10 turco è diventato il faro del Milan: se si accende lui, si accendono anche i compagni. Ora, però, il club è chiamato a sedersi al tavolo delle trattative per provare a rinnovargli il contratto.

STRADA IN SALITA – L’attuale accordo scade tra un solo anno ma, stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, non sarà affatto facile trovare un’intesa per il prolungamento. Per Calhanoglu suonano infatti tantissime sirene di mercato, provenienti soprattutto dalla Germania: Lipsia ed Herta Berlino sono in prima fila per accaparrarselo. Insomma, per convincere Hakan a restare, il Milan dovrà mettere sul piatto una grandissima offerta.

